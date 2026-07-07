Мартинес назвал причину ухода из сборной Португалии

Роберто Мартинес объяснил, почему покидает пост главного тренера сборной Португалии.
«Я приехал в Португалию, чтобы выиграть чемпионат мира, и я думаю, что без победы продолжать нет смысла.
Теперь у совета директоров и президента есть возможность выбрать нового тренера.
Президент всегда поддерживал мою работу, но мой контракт заканчивается сегодня. Больше особо нечего сказать», – сказал 52-летний испанец.
- Португалия назначила Мартинеса в январе 2023 года.
- При нем команда выиграла Лигу наций.
- На ЧМ-2026 португальцы дошли до 1/8 финала, выиграв только 2 из 5 матчей.
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Источник: Record