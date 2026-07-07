Ямаль обнял Роналду после вылета Португалии с ЧМ-2026

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду едва сдерживал слезы после матча 1/8 финала ЧМ-2026 против Испании.
- Испанцы выиграли со счетом 1:0 благодаря голу на 91-й минуте.
- Единственный мяч забил вышедший на замену Микель Мерино.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
- Эта игра стала последней для 41-летнего Криштиану Роналду на ЧМ.
После финального свистка утешить нападающего «Аль-Насра» подошел 18-летний Ламин Ямаль.
Вингер «Барселоны» обнял Роналду. Соответствующее фото опубликовал в соцсетях Фабрицио Романо.
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Источник: твиттер Фабрицио Романо