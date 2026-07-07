Роналду оценил работу тренера Португалии, ушедшего из сборной

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду после матча 1/8 финала ЧМ-2026 с Испанией (0:1) оценил тренерра Роберто Мартинеса.

«Мне очень понравилось работать с Мартинесом. Отличный тренер, замечательный человек. То, что он сделал для Португалии, заслуживает похвалы. Он выиграл титул для Португалии.

Многие этого не ценят, но раньше Португалия ничего не выигрывала, а в последнее время сборная завоевывает титулы, что показывает, насколько хорошим тренером нужно быть, чтобы выиграть титул. Я хочу поблагодарить его и пожелать ему счастья», – сказал 41-летний Роналду.

Мартинес сообщил, что покидает пост главного тренера сборной Португалии.

В 2025 году подопечные испанца победили в Лиге наций.

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