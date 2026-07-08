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ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
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Назван самый популярный матч ЧМ-2026 у россиян

Вчера, 21:38
2

Mediascope опубликовал данные о трансляциях игр чемпионата мира на «Матч ТВ».

Из 96 уже сыгранных матчей самым популярным у россиян стал Португалия – Испания в 1/8 финала ЧМ-2026.

Телевизионная доля трансляции в целевой аудитории канала (мужчины в возрасте от 14 до 59 лет) составила 24,3%, а охват (все возрастные группы) превысил 8,2 миллионов человек.

  • Матч состоялся в понедельник, 6 июля. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск.
  • Испания выиграла у Португалии благодаря голу на 91-й минуте.
  • Это был последний матч Криштиану Роналду на чемпионатах мира в качестве футболиста.

Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе

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Источник: Sportbox
Чемпионат мира Испания Португалия
Комментарии (2)
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sochi-2013
1783538729
ждали, ждали, ждали- и товарняк получили
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kyereshchenkov
1783538729
Комментарий скрыт модератором
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