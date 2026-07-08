Назван самый популярный матч ЧМ-2026 у россиян

Mediascope опубликовал данные о трансляциях игр чемпионата мира на «Матч ТВ».

Из 96 уже сыгранных матчей самым популярным у россиян стал Португалия – Испания в 1/8 финала ЧМ-2026.

Телевизионная доля трансляции в целевой аудитории канала (мужчины в возрасте от 14 до 59 лет) составила 24,3%, а охват (все возрастные группы) превысил 8,2 миллионов человек.

Матч состоялся в понедельник, 6 июля. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск.

Испания выиграла у Португалии благодаря голу на 91-й минуте.

Это был последний матч Криштиану Роналду на чемпионатах мира в качестве футболиста.

Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе