Руни отреагировал на последний матч Роналду на ЧМ

Уэйн Руни сделал заявление по случаю прощального матча Криштиану Роналду на чемпионатах мира.
- Португалия вылетела с ЧМ-2026 от Испании (0:1).
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
- 41-летний Роналду провел на поле всю игру и не отметился голевыми действиями.
- Ранее он анонсировал, что текущий мундиаль станет последним в его карьере.
«Матч не был выдающимся. На поле действовали две тактически подготовленные команды, и я полагаю, что исход закономерен.
Роналду – гений и суперзвезда. То, что он сделал для футбола и для миллионов болельщиков, – исключительно редкое явление.
Безусловно, он будет расстроен, поскольку искренне верил в победу. Однако время берет свое над каждым.
Не исключаю, что он еще выйдет на поле в составе сборной Португалии – его характер это допускает. Но сегодня печальный день для футбола», – сказал Руни.
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Источник: BBC