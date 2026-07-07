Руни отреагировал на последний матч Роналду на ЧМ

Уэйн Руни сделал заявление по случаю прощального матча Криштиану Роналду на чемпионатах мира.

Португалия вылетела с ЧМ-2026 от Испании (0:1).

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

41-летний Роналду провел на поле всю игру и не отметился голевыми действиями.

Ранее он анонсировал, что текущий мундиаль станет последним в его карьере.

«Матч не был выдающимся. На поле действовали две тактически подготовленные команды, и я полагаю, что исход закономерен.

Роналду – гений и суперзвезда. То, что он сделал для футбола и для миллионов болельщиков, – исключительно редкое явление.

Безусловно, он будет расстроен, поскольку искренне верил в победу. Однако время берет свое над каждым.

Не исключаю, что он еще выйдет на поле в составе сборной Португалии – его характер это допускает. Но сегодня печальный день для футбола», – сказал Руни.

Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе