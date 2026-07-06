Губерниев – о матче Бразилия – Норвегия: «Неймар был тряпкой, а гребцы всегда побеждают»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев подвел итоги противостояния между сборными Бразилии и Норвегии в 1/8 финала ЧМ-2026.

Норвежцы выиграли со счетом 2:1 благодаря дублю Эрлинга Холанда.

Они вышли в 1/4 на Англию.

Бразилия впервые с 1990 года не дошла до четвертьфинала чемпионата мира.

«Вылету Бразилии я не удивлeн. Норвегия – хорошая команда, и потом, гребцы всегда побеждают.

Что касается Неймара: вопрос не в травме, а в силе духа. Он не был истинным вожаком, а был тряпкой. Главное, что гребцы побеждают.

Посмотрите, какой промоушн у гребли сейчас. Академическая гребля – это прекрасно. Норвежцы толк знают не только в лыжах, но и в гребле – у них много чемпионов-гребцов», – сказал Губерниев.

Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе