Хорватия пожаловалась в ФИФА на судейство в матче с Португалией на ЧМ-2026

Хорватский футбольный союз (HNS) обратился в ФИФА по итогам матча 1/16 финала ЧМ-2026 против Португалии (1:2).

HNS пожаловался на судейство в проигранной встрече.

Они считают, что арбитры приняли несколько спорных решений в пользу португальцев, а система ВАР работала некорректно.

Матч обслуживал норвежский судья Эспен Эскас.

В середине 2-го тайма он назначил пенальти в пользу Португалии.

На 13-й добавленной минуте был отменен гол хорватов из-за офсайда.

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