Макрон поддержал Мбаппе в международном конфликте

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на перепалку капитана национальной сборной Килиана Мбаппе с сенатором Парагвая Селестой Амарильей.

«Еще один гол для Килиана Мбаппе – на этот раз против расизма. Я его полностью поддерживаю.

Когда в ход идут грязные слова, отвечают наши ценности: достоинство, уважение, братство», – написал Макрон в соцсетях.

Франция и Парагвай играли в 1/8 финала ЧМ-2026.

Европейская сборная победила 1:0 благодаря голу Мбаппе с пенальти.

Матч сопровождался грубой игрой и провокациями парагвайцев.

Амарилья после игры написала: «Высокомерный камерунец, притворяющийся французом, даже писать не научился. Жаль, что никто не дал ему пощечину после матча».

Мбаппе ответил: «Вы презренная женщина, недостойная своей должности. Я никогда не позволю таким людям свободно распространять свою ненависть и расизм по всему миру».

Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе