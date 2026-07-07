Тренер сборной США: «Команда показала, что мы можем играть в соккер и конкурировать»

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино отказался говорить о своем будущем в национальной команде после матча с Бельгией (1:4) в 1/8 финала ЧМ-2026.

«Сейчас не время говорить о будущем. Нужно оценить этот турнир, подвести итоги. Если Федерация футбола США захочет, мы можем начать переговоры в ближайшие недели.

Я думаю, мы заложили основы для очень успешного будущего. Мы гордимся этим, потому что все эти наработки останутся в распоряжении федерации и страны.

Эта команда показала, что мы можем играть в футбол, мы можем играть в соккер и конкурировать. Есть много игроков с большим потенциалом и будущим. Думаю, что следом идет целое поколение молодых ребят. Нужно продолжать верить в процесс», – сказал Почеттино.

54-летний аргентинец возглавляет сборную США с сентября 2024 года.

Под его руководством национальная команда в прошлом году дошла до финала Золотого кубка КОНКАКАФ.

Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе