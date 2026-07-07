Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тренер сборной США: «Команда показала, что мы можем играть в соккер и конкурировать»

Тренер сборной США: «Команда показала, что мы можем играть в соккер и конкурировать»

Сегодня, 10:35
4

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино отказался говорить о своем будущем в национальной команде после матча с Бельгией (1:4) в 1/8 финала ЧМ-2026.

«Сейчас не время говорить о будущем. Нужно оценить этот турнир, подвести итоги. Если Федерация футбола США захочет, мы можем начать переговоры в ближайшие недели.

Я думаю, мы заложили основы для очень успешного будущего. Мы гордимся этим, потому что все эти наработки останутся в распоряжении федерации и страны.

Эта команда показала, что мы можем играть в футбол, мы можем играть в соккер и конкурировать. Есть много игроков с большим потенциалом и будущим. Думаю, что следом идет целое поколение молодых ребят. Нужно продолжать верить в процесс», – сказал Почеттино.

  • 54-летний аргентинец возглавляет сборную США с сентября 2024 года.
  • Под его руководством национальная команда в прошлом году дошла до финала Золотого кубка КОНКАКАФ.

Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе

Еще по теме:
Новым тренером сборной Португалии будет экс-наставник Роналду в Саудовской Аравии
Балогун отреагировал на решение ФИФА по отмене дисквалификации 1
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его вылета с ЧМ: «Корона никогда не упадет» 1
Источник: ESPN
Чемпионат мира Бельгия США Почеттино Маурисио
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Good_win_ФКСМ
1783414548
следующий турнир уже не в пиндосии... там не будет "позвоночных" отмен дисквалификации и лояльного судейства...
Ответить
NewLife
1783415123
Безславный заслуженный конец гнусной истории, устроенной нечестными и эгоистичными людьми🙃
Ответить
Пригожин Женя
1783417439
Щас Трампон обидется на бельгию, и устроит специальную военную операцию и выкрадет короля бельгии.. а так же закрое визы
Ответить
Главные новости
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
69
Тренер сборной Португалии: «Роналду мечтал о победе на ЧМ, и он пытался»
12:36
РПЛ опубликовала расписание 9 туров нового сезона
12:25
Воробьев высказался об интересе «Спартака»
12:14
Сперцян прошел медобследование перед трансфером в новый клуб
12:03
Сенатор из Парагвая потребовала извинений от Мбаппе и пригрозила игроку судом
11:49
1
Куртуа – о ситуации с Балогуном: «Я читал и просто смеялся»
11:38
2
«Балтика» купила игрока у «Зенита» за 10 миллионов
11:18
4
Сенатор из Парагвая потребовала от Франции привлечь Мбаппе к ответственности
10:46
5
Агенты предложили Угальде турецким клубам
10:21
6
Все новости
Все новости
Сенатор из Парагвая потребовала извинений от Мбаппе и пригрозила игроку судом
11:49
1
Куртуа – о ситуации с Балогуном: «Я читал и просто смеялся»
11:38
2
Тренер сборной Португалии объяснил, чего не хватило команде в матче с Испанией
11:29
Тренер Испании – об игре Ямаля с Португалией: «Он вселил страх»
11:09
2
Сенатор из Парагвая потребовала от Франции привлечь Мбаппе к ответственности
10:46
5
Тренер сборной США: «Команда показала, что мы можем играть в соккер и конкурировать»
10:35
4
Новым тренером сборной Португалии будет экс-наставник Роналду в Саудовской Аравии
10:05
Балогун отреагировал на решение ФИФА по отмене дисквалификации
09:52
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его вылета с ЧМ: «Корона никогда не упадет»
09:39
3
ФИФА опубликовала разъяснение решения по Балогуну из 13 пунктов
09:25
15
Винисиус извинился за вылет Бразилии с ЧМ-2026
09:12
2
Тренер Испании высказался о победе над Португалией
08:54
1
Роналду оценил работу тренера Португалии, ушедшего из сборной
08:39
11
Тренер сборной Бельгии отреагировал на победу над США
08:30
1
Определились три пары 1/4 финала ЧМ-2026
08:15
Губерниев поглумился над Роналду после его вылета с ЧМ-2026
07:30
19
Почеттино прокомментировал вылет сборной США с ЧМ-2026
07:15
5
Фото«Отмените вот это»: Бельгия поиздевалась над США после победы в матче ЧМ
07:00
11
ФотоИгроки сборной Бельгии исполнили танец Трампа в концовке матча с США
06:52
5
Чемпионат мира 2026, 7 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
05:55
ЧМ-2026. США вылетели из турнира, разгромно уступив Бельгии (1:4), Балогун отыграл 92 минуты
04:58
36
Роналду прокомментировал вылет с ЧМ-2026
02:18
6
Балогун – в старте сборной США на матч с Бельгией
02:07
2
Мартинес назвал причину ухода из сборной Португалии
01:58
3
Хабиб описал решение ФИФА по Балогуну известной поговоркой
01:50
3
Руни отреагировал на последний матч Роналду на ЧМ
01:42
Бубнов объяснил поражение Португалии от Испании в 1/8 финала ЧМ-2026
01:35
3
Раскрыто реальное наказание Балогуна за удаление на ЧМ-2026
01:23
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+