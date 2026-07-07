Шалимов – о Кабо-Верде на ЧМ-2026: «Нахрен они там нужны?»

Российский тренер Игорь Шалимов заявил, что ему не нравится расширение чемпионата мира.

«Кто выигрывает чемпионаты? Мы говорим про какое-то Кабо-Верде. Я бы точно пережил, если бы это Кабо-Верде не увидел на чемпионате мира и было бы не 48 команд, а 32.

Нахрен они нужны там? Я получу, но говорю то, что вижу. Я в футбол играл», – сказал Шалимов.

Кабо-Верде ни разу не проиграл в основное время четырех матчей ЧМ-2026.

Они не уступили Испании, Уругваю, Саудовской Аравии, а поражение от Аргентины в 1/16 финала потерпели лишь в экстра-таймах.

Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе