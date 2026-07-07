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Шалимов – о Кабо-Верде на ЧМ-2026: «Нахрен они там нужны?»

Сегодня, 16:42
12

Российский тренер Игорь Шалимов заявил, что ему не нравится расширение чемпионата мира.

«Кто выигрывает чемпионаты? Мы говорим про какое-то Кабо-Верде. Я бы точно пережил, если бы это Кабо-Верде не увидел на чемпионате мира и было бы не 48 команд, а 32.

Нахрен они нужны там? Я получу, но говорю то, что вижу. Я в футбол играл», – сказал Шалимов.

  • Кабо-Верде ни разу не проиграл в основное время четырех матчей ЧМ-2026.
  • Они не уступили Испании, Уругваю, Саудовской Аравии, а поражение от Аргентины в 1/16 финала потерпели лишь в экстра-таймах.

Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе

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Источник: «Это футбол, брат!»
Чемпионат мира Кабо-Верде Шалимов Игорь
Комментарии (12)
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cska1948
1783433985
Вот не уверен, что сборная России сильнее сборной Кабо-Верде.
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АК 68
1783434429
Чемп. проходит для кого? Для болельщиков.Я думаю большинство получило удовольствие от игры африканской сборной в плане сенсационных результатов, особенно вратаря Возиньо. Так что сборная Кабо -Верде заслуженно и достойно выступила на мировом первенстве и порадовала не только болел. своей страны, но и фанатов других континентов.
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Evgenijgerasimov607@gmail
1783436244
Он в футбол играл,раньше такого не говорил,наверно его Мостовой укусил...
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Vitaga
1783436429
Кабо Верде хоть хорошую игру показали. их смотреть стоило. не то что унылый Тунис или даже Германия)
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fhnv
1783437364
Шалимов иди тренируй команду 5-го дивизиона,кто на чемпионат области играет ! Это твой уровень
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Интерес
1783437830
НЕ тех привёл в пример,показав, что не смотрел матчи до сегодняшнего дня, как и я.Но я хоть результаты знаю, и как кто себя вёл на ЧМ.Наверное, Шалимов топит за США и Канаду.
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Цугундeр
1783438119
)) Ещё один.."играл в футбол"..) Ещё один по жизни п.да.бол. ЗЫ Шаля, иди ты..в студию..(
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Кузьмич на трибуне
1783449638
Уж лучше бы всех 14 тогда пожизненно отстранили от футбола. Толку от них не было никакого, а Садырина зря сняли и пошли на поводу у этих писак14. Более того и как тренер Шалимов тоже никакой от слова вообще.
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Psih86
1783450367
Я в футбол играл;)))...Да эта сборная нашу Россию снесёт на изи!
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