Канчельскис раскритиковал Инфантино: «Повел себя не как мужик»

Андрей Канчельскис возмущен отменой дисквалификации форварда сборной США Фоларина Балогуна.

Футболист получил красную карточку в матче 1/16 финала ЧМ-2026 и должен был пропускать следующую игру.

Его дисквалификацию внезапно приостановили в воскресенье.

Известно, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп звонил главе ФИФА Джанни Инфантино минимум дважды.

США с Балогуном в составе разгромно проиграли Бельгии – 1:4.

«Давайте теперь каждый президент будет звонить и просить Инфантино отменить красную карточку, в моем понимании президент ФИФА повел себя не как мужик. Это просто безобразие, Инфантино сам себя унизил такими действиями.

Для меня Инфантино – не президент ФИФА после этого безобразного поступка. Ну, теперь Инфантино должен каждому президенту страны делать уступки какие-то.

Это позор, ужасный поступок Инфантино, как может президент ФИФА себя так вести? Очень некрасиво», – сказал Канчельскис.

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