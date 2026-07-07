Куртуа – о ситуации с Балогуном: «Я читал и просто смеялся»

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа высказался о матче 1/8 финала ЧМ-2026 с США (4:1).

«Нам говорили, что мы уже не те. Они думали, что легко выиграют. Но мы доказали, что у нас действительно хорошая команда.

Мы с самого начала матча прижали соперника и создавали моменты. Тот матч, когда мы обыграли американцев со счетом 5:2 [в товарищеском матче в марте], не давал нам покоя. После гола Малика Тилльмана у американцев не было голевых шансов, кроме удара Фоларина Балогуна.

Я читал об этом и просто смеялся [о ситуации с отмененной дисквалификации Балогуна].

Я был более уверен в нашей победе, чем в матче против Сенегала, потому что Сенегал как команда лучше, чем США», – сказал Куртуа.

Голы у Бельгии забили Шарль Де Кетеларе на 9-й и 33-й минутах, Ханс Ванакен на 57-й и Ромелу Лукаку на 90+3-й. У США отличился Малик Тилльман на 31-й минуте.

Нападающий сборнной США Фоларин Балогун смог сыграть в этом матче, поскольку ему заменили автоматическую дисквалификацию на испытательный срок.

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