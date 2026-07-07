Тренер Испании высказался о победе над Португалией

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал матч с Португалией (1:0) в 1/8 финала чемпионата мира-2026.

Единственный гол на 90+1-й минуте забил Микель Мерино, вышедший на замену на 85-й.

«[О выходе Микеля Мерино на замену]. Микель Мерино никогда не разочаровывает, в нем можно быть уверенным. Он выиграл для нас чемпионат Европы и всегда оказывается рядом, когда это наиболее важно. Он один из лучших игроков в мире на своей позиции.

У нас на скамейке запасных могут быть игроки, которые в любой другой сборной вышли бы в стартовом составе. Я принимаю решения, думая о том, что лучше для команды. Я никогда не был склонен к авантюрам. Микель играет исключительно хорошо и всегда находится там, где ему нужно быть.

[Об объятиях с Криштиану Роналду перед матчем]. Мы общались время от времени, и я большой поклонник его ценностей, того, что он олицетворяет, того, как он относится к спорту, и я думаю, что он является примером для молодежи. Когда у нас есть возможность побыть вместе, мы выражаем восхищение друг другом», – сказал де ла Фуэнте.

Испания в 1/4 финала встретится с Бельгией.

Нападающий сборной Португалии 41-летний Криштиану Роналду заявил, что больше не сыграет на чемпионатах мира.

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