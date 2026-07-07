Тренер сборной Бельгии отреагировал на победу над США

Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия высказался о матче с США (4:1) в 1/8 финала ЧМ-2026.

«В Бельгии сейчас 4 утра, и я хочу поблагодарить всех бельгийцев, кто не спал. Вы можете гордиться своей командой сегодня.

Сегодня мы показали, что Бельгия – крупная футбольная держава. Мы играли отлично и следовали своему плану.

Единственное, что омрачило этот матч – травма Онана. Я не знаю, что именно произошло, но думаю, что это серьезно», – сказал Гарсия.

Голы у Бельгии забили Шарль Де Кетеларе на 9-й и 33-й минутах, Ханс Ванакен на 57-й и Ромелу Лукаку на 90+3-й. У США отличился Малик Тилльман на 31-й минуте.

Полузащитник сборной Бельгии Амаду Онана получил травму и был заменен на 21-й минуте.

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