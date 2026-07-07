Реакция Генича на вылет сборной Португалии с ЧМ-2026

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич отреагировал на поражение Португалии от Испании в 1/8 финала чемпионата мира.
- Испанцы выиграли со счетом 1:0 благодаря голу на 91-й минуте.
- Единственный мяч забил вышедший на замену Микель Мерино.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
- Эта игра стала последней для 41-летнего Криштиану Роналду на ЧМ.
«Роналду – великий. Нет вопросов. Но именно так и должно было всe закончиться. Спасибо за игру в сборной», – написал Генич в своем телеграм-канале.
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Источник: телеграм-канал Константина Генича