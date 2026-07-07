Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Хабиб описал решение ФИФА по Балогуну известной поговоркой

Хабиб описал решение ФИФА по Балогуну известной поговоркой

Сегодня, 01:50
3

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на скандальную ситуацию с отменой дисквалификации форварда сборной США Фоларина Балогуна.

  • Футболист получил красную карточку в матче 1/16 финала ЧМ-2026 и должен был пропускать следующую игру.
  • Его дисквалификацию внезапно приостановили в воскресенье.
  • Известно, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп звонил главе ФИФА Джанни Инфантино минимум дважды.
  • США встретятся с Бельгией в 1/8 финала сегодня в 3:00 мск.

«Тут, как говорится, кто платит, тот и заказывает музыку. Захотели – поменяли арбитра, захотели – отменили красную карточку.

Это мне напомнило, когда мы играем в футбол в нашей команде, я всегда, на правах старшего брата, бываю и арбитр, и боковой судья, и вратарь, и нападающий. И смешно бывает, когда они требуют справедливости.

Короче, болею в этом матче за Бельгию, но думаю, США пройдут дальше», – написал Хабиб в своем телеграм-канале.

Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе

Еще по теме:
Раскрыто реальное наказание Балогуна за удаление на ЧМ-2026
Орлов отреагировал на отмену дисквалификации Балогуна 2
Ловчев прошелся по ФИФА: «Нам просто плюют в лицо» 2
Источник: телеграм-канал Хабиба Нурмагомедова
Чемпионат мира Монако Бельгия США Балогун Фоларин
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
алдан2014
1783382422
Пендосов за уши будут тянуть.
Ответить
Главные новости
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
69
Тренер сборной Португалии: «Роналду мечтал о победе на ЧМ, и он пытался»
12:36
РПЛ опубликовала расписание 9 туров нового сезона
12:25
Воробьев высказался об интересе «Спартака»
12:14
Сперцян прошел медобследование перед трансфером в новый клуб
12:03
Сенатор из Парагвая потребовала извинений от Мбаппе и пригрозила игроку судом
11:49
1
Куртуа – о ситуации с Балогуном: «Я читал и просто смеялся»
11:38
2
«Балтика» купила игрока у «Зенита» за 10 миллионов
11:18
4
Сенатор из Парагвая потребовала от Франции привлечь Мбаппе к ответственности
10:46
5
Агенты предложили Угальде турецким клубам
10:21
6
Все новости
Все новости
Сенатор из Парагвая потребовала извинений от Мбаппе и пригрозила игроку судом
11:49
1
Куртуа – о ситуации с Балогуном: «Я читал и просто смеялся»
11:38
2
Тренер сборной Португалии объяснил, чего не хватило команде в матче с Испанией
11:29
Тренер Испании – об игре Ямаля с Португалией: «Он вселил страх»
11:09
2
Сенатор из Парагвая потребовала от Франции привлечь Мбаппе к ответственности
10:46
5
Тренер сборной США: «Команда показала, что мы можем играть в соккер и конкурировать»
10:35
4
Новым тренером сборной Португалии будет экс-наставник Роналду в Саудовской Аравии
10:05
Балогун отреагировал на решение ФИФА по отмене дисквалификации
09:52
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его вылета с ЧМ: «Корона никогда не упадет»
09:39
3
ФИФА опубликовала разъяснение решения по Балогуну из 13 пунктов
09:25
15
Винисиус извинился за вылет Бразилии с ЧМ-2026
09:12
2
Тренер Испании высказался о победе над Португалией
08:54
1
Роналду оценил работу тренера Португалии, ушедшего из сборной
08:39
11
Тренер сборной Бельгии отреагировал на победу над США
08:30
1
Определились три пары 1/4 финала ЧМ-2026
08:15
Губерниев поглумился над Роналду после его вылета с ЧМ-2026
07:30
19
Почеттино прокомментировал вылет сборной США с ЧМ-2026
07:15
5
Фото«Отмените вот это»: Бельгия поиздевалась над США после победы в матче ЧМ
07:00
11
ФотоИгроки сборной Бельгии исполнили танец Трампа в концовке матча с США
06:52
5
Чемпионат мира 2026, 7 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
05:55
ЧМ-2026. США вылетели из турнира, разгромно уступив Бельгии (1:4), Балогун отыграл 92 минуты
04:58
36
Роналду прокомментировал вылет с ЧМ-2026
02:18
6
Балогун – в старте сборной США на матч с Бельгией
02:07
2
Мартинес назвал причину ухода из сборной Португалии
01:58
3
Хабиб описал решение ФИФА по Балогуну известной поговоркой
01:50
3
Руни отреагировал на последний матч Роналду на ЧМ
01:42
Бубнов объяснил поражение Португалии от Испании в 1/8 финала ЧМ-2026
01:35
3
Раскрыто реальное наказание Балогуна за удаление на ЧМ-2026
01:23
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+