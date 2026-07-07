Хабиб описал решение ФИФА по Балогуну известной поговоркой

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на скандальную ситуацию с отменой дисквалификации форварда сборной США Фоларина Балогуна.
- Футболист получил красную карточку в матче 1/16 финала ЧМ-2026 и должен был пропускать следующую игру.
- Его дисквалификацию внезапно приостановили в воскресенье.
- Известно, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп звонил главе ФИФА Джанни Инфантино минимум дважды.
- США встретятся с Бельгией в 1/8 финала сегодня в 3:00 мск.
«Тут, как говорится, кто платит, тот и заказывает музыку. Захотели – поменяли арбитра, захотели – отменили красную карточку.
Это мне напомнило, когда мы играем в футбол в нашей команде, я всегда, на правах старшего брата, бываю и арбитр, и боковой судья, и вратарь, и нападающий. И смешно бывает, когда они требуют справедливости.
Короче, болею в этом матче за Бельгию, но думаю, США пройдут дальше», – написал Хабиб в своем телеграм-канале.
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Источник: телеграм-канал Хабиба Нурмагомедова