Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его вылета с ЧМ: «Корона никогда не упадет»

Катя Авейру, сестра Криштиану Роналду, обратилась к нападающему сборной Португалии после вылета его команды с чемпионата мира-2026.

Португальцы в 1/8 финала уступили Испании со счетом 0:1.

«Выше голову, брат. Корона никогда не упадет. Ты гигант, ты избранный и невероятный.

Спасибо тебе за все. Огромное спасибо. Спасибо за мечты. Спасибо за радости. Спасибо тебе миллион раз. До самого конца», – написала Авейру на своей странице в соцсети.

41-летний Роналду забил 3 гола в 5 матчах на ЧМ-2026.

Он заявил, что больше не будет играть на чемпионатах мира.

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