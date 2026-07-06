Орлов отреагировал на отмену дисквалификации Балогуна

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о скандале с отменой дисквалификации форварда сборной США Фоларина Балогуна.

Футболист получил красную карточку в матче 1/16 финала ЧМ-2026 и должен был пропускать следующую игру.

Его дисквалификацию внезапно приостановили в воскресенье.

Известно, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп звонил главе ФИФА Джанни Инфантино минимум дважды.

США встретятся с Бельгией в 1/8 финала во вторник в 3:00 мск.

«Первый раз такая история. Это, конечно, позор для этого чемпионата мира. Он такую окраску сейчас получит…

Еще посмотрим, как будут судить сборную США. Играйте честно призывает ФИФА. Как честно играть, если вы так нечестно делаете?

Человека выгнали не в какой-то скандальной ситуации, там же никаких вопросов не было по его нарушению.

Это коррупция ФИФА. Мы не знаем, с кем она связана, но это коррупционное решение. Не обязательно за деньги, это же могут быть другие всякие истории.

Но это как раз система коррупционная, что кто-то кому-то идет на встречу по каким-то непонятным никому причинам, нарушая футбольные законы», – заявил Орлов.

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