Балогун отреагировал на решение ФИФА по отмене дисквалификации

Нападающий сборной США Фоларин Балогун высказался по поводу решения ФИФА в его отношении.

Он смог сыграть в матче 1/8 финала ЧМ-2026 с Бельгией (1:4), поскольку ему заменили автоматическую дисквалификацию на испытательный срок.

«Когда дисквалификацию отменили, конечно, это вызвало множество разговоров. Для меня это не стало большим сюрпризом. Моя задача как футболиста – выйти на поле и сосредоточиться на своей работе.

Я согласился с решением, когда мне показали красную карточку. И согласился с решением, когда мне разрешили сыграть, отменив дисквалификацию. Я не принимал никакого участия в этом процессе. Это не имеет никакого отношения ко мне лично», – сказал Балогун.

Ранее ФИФА отложила с испытательным сроком на 1 год автоматическое отстранение, наложенное на Балогуна на матч 1/8 финала ЧМ-2026 с Бельгией.

Форвард сборной США получил красную карточку в игре 1/16 финала с Боснией и Герцеговиной после вмешательства ВАР из-за наступа на голеностоп Тарика Мухаремовича.

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