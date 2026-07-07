Балогун – в старте сборной США на матч с Бельгией

Названы стартовые составы сборных США и Бельгии на матч 1/8 финала ЧМ-2026.

У американцев с первых минут выйдет на поле нападающий Фоларин Балогун.

Форвард должен был пропускать сегодняшнюю игру, но дисциплинарный комитет ФИФА приостановил его дисквалификацию с испытательным сроком в один год.

Это вызвало скандал, но тренерский штаб сборной США все равно поставил Балогуна в старт.

Футболист получил красную карточку в предыдущем матче.

США и Бельгия начнут играть в 03:00 мск.

Бельгийцы ранее грозили обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS).

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