Балогун – в старте сборной США на матч с Бельгией

Названы стартовые составы сборных США и Бельгии на матч 1/8 финала ЧМ-2026.
У американцев с первых минут выйдет на поле нападающий Фоларин Балогун.
Форвард должен был пропускать сегодняшнюю игру, но дисциплинарный комитет ФИФА приостановил его дисквалификацию с испытательным сроком в один год.
Это вызвало скандал, но тренерский штаб сборной США все равно поставил Балогуна в старт.
- Футболист получил красную карточку в предыдущем матче.
- США и Бельгия начнут играть в 03:00 мск.
- Бельгийцы ранее грозили обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS).
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Источник: «Бомбардир»