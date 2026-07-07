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ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
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  • Последний матч Роналду на ЧМ, трансфер «Краснодара», новый вратарь «ПСЖ», международный конфликт Мбаппе и другие новости

Последний матч Роналду на ЧМ, трансфер «Краснодара», новый вратарь «ПСЖ», международный конфликт Мбаппе и другие новости

Сегодня, 02:40

РФС договорился с УЕФА о проведении в России финала Лиги чемпионов и Суперкубка

В Бразилии определились с будущим Анчелотти

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Тренер Португалии Мартинес ушел в отставку после вылета с ЧМ-2026

Источник: «Бомбардир»
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