Игрок сборной Англии выбыл до конца ЧМ-2026 – он травмировался, радуясь победе над Мексикой

Джордан Хендерсон больше не сыграет за сборную Англии на этом чемпионате мира.

Полузащитник «Брентфорда» серьезно травмировал запястье, празднуя победу над Мексикой (3:2) в 1/8 финала ЧМ-2026.

Он упал на руку, когда перепрыгивал рекламный щит. Футболист покидал поле на носилках и с кислородной маской.

После обследования стало известно, что Хендерсону потребуется операция.

Англия сыграет с Норвегией в 1/4 финала ЧМ-2026.

Они встретятся 11 июля в Майами.

Хендерсон поучаствовал в одном матче турнира, выйдя на замену с Панамой (2:0).

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