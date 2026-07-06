Губерниев – о том, что Балогун сыграет с Бельгией: «Если европейцы не зассут, с гнетом американских феодалов можно будет справиться»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев подвел итоги скандала, связанного с отменой дисквалификации форварда сборной США Фоларина Балогуна.

Футболист получил красную карточку в матче 1/16 финала ЧМ-2026 и должен был пропускать следующую игру.

Его дисквалификацию внезапно приостановили в воскресенье.

США встретятся с Бельгией в 1/8 финала во вторник в 3:00 мск.

– Трамп фактически признался в звонке Инфантино по поводу Балогуна. Что думаете?

– Просто всесильный папочка и огромная страна, которая что хочет, то и творит. Здесь интересно, куда зайдут бельгийцы? Слышал, что они будут подавать в суд, будут оспаривать.

И здесь, если их поддержат европейские страны, которые продолжают играть в футбол… Англичане, испанцы, португальцы… Тогда, думаю, можно будет с этим гнетом американских феодалов справиться. Если не зассут.

Но посмотрим, все будет зависеть от футбольной Европы. Случай вопиющий. Просто Дональд, Daddy, решил, что он еще и футбольный папочка. Посмотрим, что будет дальше.

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