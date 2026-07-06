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  • Губерниев – о том, что Балогун сыграет с Бельгией: «Если европейцы не зассут, с гнетом американских феодалов можно будет справиться»

Губерниев – о том, что Балогун сыграет с Бельгией: «Если европейцы не зассут, с гнетом американских феодалов можно будет справиться»

Вчера, 20:56
9

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев подвел итоги скандала, связанного с отменой дисквалификации форварда сборной США Фоларина Балогуна.

  • Футболист получил красную карточку в матче 1/16 финала ЧМ-2026 и должен был пропускать следующую игру.
  • Его дисквалификацию внезапно приостановили в воскресенье.
  • США встретятся с Бельгией в 1/8 финала во вторник в 3:00 мск.

– Трамп фактически признался в звонке Инфантино по поводу Балогуна. Что думаете?

– Просто всесильный папочка и огромная страна, которая что хочет, то и творит. Здесь интересно, куда зайдут бельгийцы? Слышал, что они будут подавать в суд, будут оспаривать.

И здесь, если их поддержат европейские страны, которые продолжают играть в футбол… Англичане, испанцы, португальцы… Тогда, думаю, можно будет с этим гнетом американских феодалов справиться. Если не зассут.

Но посмотрим, все будет зависеть от футбольной Европы. Случай вопиющий. Просто Дональд, Daddy, решил, что он еще и футбольный папочка. Посмотрим, что будет дальше.

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Источник: «Матч ТВ»
Чемпионат мира Монако Бельгия США Балогун Фоларин Губерниев Дмитрий
Комментарии (9)
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СильныйМозг
1783362121
Пришел домой, телик включил, давно не смотрел. Это жесткое нарушение. И парня простили. Обосрали турнир с ног до головы. Теперь все будут болеть за Бельгию, кроме болельщиков спартака, они за СЫШИА.
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rokhumov
1783362234
Комментарий скрыт модератором
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Галина Бронемясова
1783362541
в порядке бреда мной была опрошена нейросеть. вот что она говорит: Если собрать всё в одну формулу: Спартак → платит за «дипломатический фонд» → фонд финансирует звонок в Белый дом → Белый дом звонит Инфантино → ФИФА отменяет дисквалификацию Балогуна → США играют с Бельгией и, теоретически, побеждают → спартаковский PR показывает это как «поддержку Спартаком честного футбола», а Губерниев в новостях лишь озвучивает всё это под видом «критики американских феодальцев». Вот и весь «обоснованный» абзац: «Спартак проплатил отмену дисквалификации» через 5+ звеньев, где каждый шаг — это смесь фантазии, перегибов и идиотских логических сцеплений.
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rash1959
1783364405
вот мнение губошлёпа это последнее что хотелось бы слышать. По любому поводу.
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R_a_i_n
1783365717
Как гейропейцы могут не зассать, если в гейропе везде напичканы пиндосовские военные базы? Конечно они зассут.
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