В УЕФА хотят сместить Инфантино после скандала с Балогуном

Будущее Джанни Инфантино на посту президента ФИФА оказалось под угрозой.
Его хотят сместить после скандала с форвардом сборной США Фоларином Балогуном.
- Футболист получил красную карточку в матче 1/16 финала ЧМ-2026 и должен был пропускать следующую игру.
- Его дисквалификацию внезапно приостановили в воскресенье.
- Администрация президента Дональда Трампа просила ФИФА пересмотреть решение по игроку сборной США.
- Американцы встретятся с Бельгией в 1/8 финала во вторник в 3:00 мск.
«Несколько руководителей УЕФА уже некоторое время ведут закулисную работу по выдвижению кандидата, который мог бы бросить вызов Инфантино.
После решения Инфантино угодить Трампу, другие лидеры мирового футбола – и не только европейского – начали обсуждать идею поиска альтернативы, потому что так дальше продолжаться не может», – сообщил источник.
- Инфантино стал президентом ФИФА 26 февраля 2016 года.
- В 2019-м его переизбрали на второй срок, в 2023-м – на третий.
- Новые выборы запланированы на март 2027 года.
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Источник: твиттер журналиста Ромена Молины