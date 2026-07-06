В УЕФА хотят сместить Инфантино после скандала с Балогуном

Будущее Джанни Инфантино на посту президента ФИФА оказалось под угрозой.

Его хотят сместить после скандала с форвардом сборной США Фоларином Балогуном.

Футболист получил красную карточку в матче 1/16 финала ЧМ-2026 и должен был пропускать следующую игру.

Его дисквалификацию внезапно приостановили в воскресенье.

Администрация президента Дональда Трампа просила ФИФА пересмотреть решение по игроку сборной США.

Американцы встретятся с Бельгией в 1/8 финала во вторник в 3:00 мск.

«Несколько руководителей УЕФА уже некоторое время ведут закулисную работу по выдвижению кандидата, который мог бы бросить вызов Инфантино.

После решения Инфантино угодить Трампу, другие лидеры мирового футбола – и не только европейского – начали обсуждать идею поиска альтернативы, потому что так дальше продолжаться не может», – сообщил источник.

Инфантино стал президентом ФИФА 26 февраля 2016 года.

В 2019-м его переизбрали на второй срок, в 2023-м – на третий.

Новые выборы запланированы на март 2027 года.

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