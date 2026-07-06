Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

В УЕФА хотят сместить Инфантино после скандала с Балогуном

Вчера, 15:58
33

Будущее Джанни Инфантино на посту президента ФИФА оказалось под угрозой.

Его хотят сместить после скандала с форвардом сборной США Фоларином Балогуном.

  • Футболист получил красную карточку в матче 1/16 финала ЧМ-2026 и должен был пропускать следующую игру.
  • Его дисквалификацию внезапно приостановили в воскресенье.
  • Администрация президента Дональда Трампа просила ФИФА пересмотреть решение по игроку сборной США.
  • Американцы встретятся с Бельгией в 1/8 финала во вторник в 3:00 мск.

«Несколько руководителей УЕФА уже некоторое время ведут закулисную работу по выдвижению кандидата, который мог бы бросить вызов Инфантино.

После решения Инфантино угодить Трампу, другие лидеры мирового футбола – и не только европейского – начали обсуждать идею поиска альтернативы, потому что так дальше продолжаться не может», – сообщил источник.

  • Инфантино стал президентом ФИФА 26 февраля 2016 года.
  • В 2019-м его переизбрали на второй срок, в 2023-м – на третий.
  • Новые выборы запланированы на март 2027 года.

Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе

Еще по теме:
Стало известно, о чем Трамп говорил с Инфантино перед решением по Балогуну 15
Стало известно, как Инфантино посетил 24 матча ЧМ-2026 за две недели 3
Представитель ФИФА приехал на конференцию РФС и передал пожелания от Инфантино 6
Источник: твиттер журналиста Ромена Молины
Чемпионат мира США Инфантино Джанни
Комментарии (33)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Цугундeр
1783343027
)) Поговорка "лысого погонять" приобретает определённо другой смысл. Ату его падлу, ату!))
Ответить
Garrincha58
1783343228
Кто ж его сместит у него самая надёжная крыша...но пока
Ответить
Snek
1783343308
Я вот вообще не понял смысл этих девиаций, Балогун вообще не тащил сборную США ни разу, его удалили, американцы продолжили атаковать и забили второй. В чём смысл то был? Сами себе могилу Трамп и Инфантино выкопали на пустом месте.
Ответить
Strig
1783343423
4 тайма по 25... это не футбол, а ёперный театр
Ответить
Красногорск_Фан
1783343889
А Папа римский не прогнулся и послал этого Трампа. Боюсь Трамп Инфантино еще позвонит до окончания чемпионата. Кстати Папа топит за мадридский Реал
Ответить
СильныйМозг
1783344788
Ща, еще хуже найдут.
Ответить
rash1959
1783345216
инфант то ещё урод, берёт и от "красных" и от "белых". Я уверен, что дюковы-митрофановы-миллеры сейчас горой встанут за лысого, лизнув за раз две задницы. В УЕФА народ попринципиальнее сидит, обходятся без всяких кабоверди-паругваев-конгов...
Ответить
NewLife
1783346679
Давно пора !
Ответить
Галина Бронемясова
1783346938
я за федуна!
Ответить
Cleaner
1783356787
Сместить Инфантино может только тот, кто его на этот пост назначил - Главный Пиндос Пиндостана - ТРАМП!
Ответить
Главные новости
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
69
Хорватия пожаловалась в ФИФА на судейство в матче с Португалией на ЧМ-2026
Вчера, 22:55
2
ВидеоНайден еще один двойник Холанда в России
Вчера, 22:38
6
Ловчев прошелся по ФИФА: «Нам просто плюют в лицо»
Вчера, 22:25
2
ФотоAdidas представил мяч для финала ЧМ-2026
Вчера, 22:11
3
Смородская вынесла вердикт новичку «Краснодара»: «Даже лавку не усилит»
Вчера, 21:56
2
«Есть все основания для импичмента»: экс-президент РФС – об Инфантино
Вчера, 21:41
3
Мбаппе вступил в перепалку с сенатором Парагвая: «Недостойная и презренная женщина»
Вчера, 21:19
7
Губерниев – о том, что Балогун сыграет с Бельгией: «Если европейцы не зассут, с гнетом американских феодалов можно будет справиться»
Вчера, 20:56
9
Фото«ПСЖ» подписал нового вратаря
Вчера, 20:20
3
Все новости
Все новости
Генич раскритиковал игру Ямаля против Португалии
Вчера, 23:42
Орлов отреагировал на отмену дисквалификации Балогуна
Вчера, 23:29
1
«Есть все основания для импичмента»: экс-президент РФС – об Инфантино
Вчера, 21:41
3
Мбаппе вступил в перепалку с сенатором Парагвая: «Недостойная и презренная женщина»
Вчера, 21:19
7
Губерниев – о том, что Балогун сыграет с Бельгией: «Если европейцы не зассут, с гнетом американских феодалов можно будет справиться»
Вчера, 20:56
9
Хабиб раскрыл, чего ждет от матча Португалия – Испания
Вчера, 20:32
ФИФА вынесла итоговое решение по дисквалификации Балогуна
Вчера, 20:05
26
Ташуев сравнил Роналду и Месси
Вчера, 19:50
Трамп – об удалении Балогуна: «Так делать нельзя, это наш лучший игрок»
Вчера, 19:39
11
Губерниев – о матче Бразилия – Норвегия: «Неймар был тряпкой, а гребцы всегда побеждают»
Вчера, 19:32
5
Инфантино сделал заявление об отмене дисквалификации Балогуна
Вчера, 19:25
16
Трамп – об удалении Балогуна: «Я вообще не знал, что такое красная карточка»
Вчера, 18:44
11
ФИФА приостановила дисквалификацию Балогуна после угроз из США
Вчера, 18:18
12
ВидеоИгрок сборной Англии выбыл до конца ЧМ-2026 – он травмировался, радуясь победе над Мексикой
Вчера, 18:06
7
Мэддисон – о Холанде: «Такой ублюдок может и чемпионат мира выиграть»
Вчера, 17:50
12
Быстров заявил о наличии коррупции в ФИФА: «На эту ситуацию смешно смотреть»
Вчера, 17:39
1
Роналдо назвал виновных в вылете Бразилии с ЧМ-2026
Вчера, 17:32
7
Кейн стал автором уникального достижения в матче Мексика – Англия
Вчера, 17:17
1
В Госдуме не поверили, что Трамп просил ФИФА перенести дисквалификацию Балогуна
Вчера, 16:57
11
Два экс-футболиста РПЛ получили электрокары за голы на ЧМ-2026
Вчера, 16:48
6
Газзаев объяснил вылет Бразилии с ЧМ-2026
Вчера, 16:29
2
В УЕФА хотят сместить Инфантино после скандала с Балогуном
Вчера, 15:58
33
В «Зените» подвели итоги выступления Сантоса и Энрике за сборную Бразилии на ЧМ-2026
Вчера, 15:45
2
Мостовой назвал причину вылета сборной Бразилии с ЧМ-2026
Вчера, 15:07
10
Три самые титулованные сборные ЧМ не вышли в 1/4 финала
Вчера, 14:54
7
Сын Плющенко: «Для меня Возинья лучше Яшина»
Вчера, 14:46
25
Реакция Губерниева на скандальную отмену дисквалификации Балогуна из сборной США
Вчера, 14:39
11
Кейн повторил бомбардирский рекорд сборной Англии на ЧМ
Вчера, 14:28
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+