Дзюба – о возвращении в «Спартак»: «Мой друг занимается»

Бывший нападающий сборной России Артем Дзюба не стал конкретизировать, может ли он вернуться в «Спартак».

– Вариант со «Спартаком» реален?

– Не знаю, честно говоря. Я не веду переговоры. Мой друг и агент по совместительству [Леонид Гольдман] занимается. Я вообще туда не лезу.