Дзюба – о возвращении в «Спартак»: «Мой друг занимается»

Бывший нападающий сборной России Артем Дзюба не стал конкретизировать, может ли он вернуться в «Спартак».
– Вариант со «Спартаком» реален?
– Не знаю, честно говоря. Я не веду переговоры. Мой друг и агент по совместительству [Леонид Гольдман] занимается. Я вообще туда не лезу.
- Артем – воспитанник красно-белых.
- Он был в московском клубе с 2006 по 2015 год.
- Со «Спартаком» Дзюба трижды становился серебряным призером чемпионата России.
- После истечения контракта нападающий ушел в «Зенит».
Источник: «РБ Спорт»