Стало известно, сколько заработает «Зенит» на своих игроках на ЧМ-2026

«Зенит» заработает 395,4 тысячи долларов за выступления защитника Дугласа Сантоса и вингера Луиса Энрике на ЧМ-2026 в составе сборной Бразилии.

Размер выплат зависит от количества дней, проведенных футболистами на турнире, а также от времени их нахождения в клубе за последние два года.

Дополнительно 11,35 тысячи долларов «Зенит» получит за своего экс-нападающего Вильсона Изидора, выступавшего за сборную Гаити. В сумме доход клуба по линии клубных компенсаций составит 406,9 тысячи долларов (31,6 миллиона рублей).

Также петербуржцы могут рассчитывать на дополнительные 150-180 тысяч долларов за участие игроков в квалификации, однако точный механизм расчета этих выплат не раскрывается.

ФИФА реализует программу компенсаций клубам за участие футболистов в чемпионате мира. Общий объем выплат за ЧМ-2026 составляет 355 миллионов долларов. Из этой суммы 250 миллионов направлены на выплаты за участие в финальном турнире, еще 155 миллионов – в отборе.

Дуглас Сантос сыграл на ЧМ-2026 в 5 матчах, Вильсон Изидор – в 3 (забил 1 гол), Луис Энрике – в 1.

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