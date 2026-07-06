«Краснодар» отправил вингера в аренду

Вингер Евгений Ковалевский перешел из «Краснодара» в «Волгарь» на правах аренды.

Астраханский клуб сообщил, что 20-летний игрок в предстоящем сезоне попадает под статус «молодого футболиста».

«Мы рады приветствовать Евгения Ковалевского в нашей команде и желаем успешной игры за «Волгарь»!» – говорится в сообщении.

В прошлом сезоне он провел 21 матч на правах аренды за «Кубань», отметившись 3 ассистами. Ранее вингер также играл во Второй лиге за костромской «Спартак» и «Краснодар-2».

За первую команду «быков» Ковалевский провел 2 официальных матча.

Также «Волгарь» взял в аренду у «Родины» 21-летнего защитника Алана Агаева.

На его счету 1 матч за молодежную сборную России и 2 встречи за юношескую команду РФ U18.