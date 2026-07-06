«Краснодар» отправил вингера в аренду

Вингер Евгений Ковалевский перешел из «Краснодара» в «Волгарь» на правах аренды.
Астраханский клуб сообщил, что 20-летний игрок в предстоящем сезоне попадает под статус «молодого футболиста».
«Мы рады приветствовать Евгения Ковалевского в нашей команде и желаем успешной игры за «Волгарь»!» – говорится в сообщении.
- В прошлом сезоне он провел 21 матч на правах аренды за «Кубань», отметившись 3 ассистами. Ранее вингер также играл во Второй лиге за костромской «Спартак» и «Краснодар-2».
- За первую команду «быков» Ковалевский провел 2 официальных матча.
Также «Волгарь» взял в аренду у «Родины» 21-летнего защитника Алана Агаева.
На его счету 1 матч за молодежную сборную России и 2 встречи за юношескую команду РФ U18.
- Прошлый сезон Агаев провел на правах аренды в «Челябинске», за который сыграл в 7 матчах.
- За первую команду «Родины» он провел 9 встреч.
Источник: официальный сайт «Волгаря»