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«Краснодар» отправил вингера в аренду

Сегодня, 10:58

Вингер Евгений Ковалевский перешел из «Краснодара» в «Волгарь» на правах аренды.

Астраханский клуб сообщил, что 20-летний игрок в предстоящем сезоне попадает под статус «молодого футболиста».

«Мы рады приветствовать Евгения Ковалевского в нашей команде и желаем успешной игры за «Волгарь»!» – говорится в сообщении.

  • В прошлом сезоне он провел 21 матч на правах аренды за «Кубань», отметившись 3 ассистами. Ранее вингер также играл во Второй лиге за костромской «Спартак» и «Краснодар-2».
  • За первую команду «быков» Ковалевский провел 2 официальных матча.

Также «Волгарь» взял в аренду у «Родины» 21-летнего защитника Алана Агаева.

На его счету 1 матч за молодежную сборную России и 2 встречи за юношескую команду РФ U18.

  • Прошлый сезон Агаев провел на правах аренды в «Челябинске», за который сыграл в 7 матчах.
  • За первую команду «Родины» он провел 9 встреч.

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Источник: официальный сайт «Волгаря»
Россия. Премьер-лига Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна Трансферы Челябинск Кубань Краснодар Родина Волгарь Агаев Алан Ковалевский Евгений
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