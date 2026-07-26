Комбаров прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Родиной»

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров отреагировал на победу команды над «Родиной».
- «Спартак» обыграл «Родину» со счетом 3:0 в 1-м туре РПЛ.
- Голы забили Маркиньос, Кристофер Мартинс и Данил Пруцев.
- Следующий соперник «Спартака» – «Ахмат».
«Уверенная победа «Спартака». Хорошие замены усилили игру красно‑белых. «Родине» было тяжело обороняться против такой быстрой команды.
По «Родине» было видно, что это дебютант. Старались, бились, пытались реализовать какие‑то идеи. Но в РПЛ уже другой уровень футбола, тем более в первом туре встретиться со «Спартаком», у которого довольно сбалансированный состав, плюс команда в хорошей форме. «Родине» было трудно проявить себя. Посмотрим, как они будут набирать обороты по ходу сезона», – сказал Комбаров.
Источник: «Матч ТВ»