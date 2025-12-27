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Дмитрий Комбаров
Дмитрий Комбаров
Россия
22 января 1987 (39)
Тренер
Статистика
Новости
Дмитрий Комбаров сказал, чего не хватает «Спартаку»
29 октября
1
Ромуло: «Комбаровых было очень трудно различать – оба страшные»
23 октября
Ари рассказал, как различал братьев Комбаровых: «Они оба страшные»
22 октября
Комбаров дал надежду Дзюбе
18 сентября
5
Оптимистичное заявление Комбарова насчет «Спартака»
18 сентября
6
Комбаров прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Родиной»
26 июля
Еще один клуб Второй лиги могут расформировать
26 июня
9
Фото
Чемпион России в составе «Спартака» вошел в штаб «Пари НН»
20 июня
3
Фото
Чемпион РПЛ в составе «Спартака» вошел в тренерский штаб «Пари НН»
10 июня
Определился еще один вылетевший из ФНЛ клуб – его тренирует чемпион России в составе «Спартака»
27 апреля
4
«Извиняемся за этот позор, мы пробили дно»: тренер «Факела» – после поражения от команды Комбарова
18 апреля
5
Фото
Комбаров избавился от бывшего игрока «Спартака» Маслова
20 февраля
2
Символическая сборная «Спартака» за последние 25 лет
2025.12.27 09:05
4
«Вижу хорошие перспективы»: Комбаров – о возможном назначении в «Спартак»
2025.12.24 18:45
2
Комбаров обнаружил в «Спартаке» игрока, похожего на Промеса
2025.12.24 15:26
8
Видео
«Чайка» Комбарова забила в свои ворота после того как вратарь отразил удар с пенальти
2025.10.11 19:46
У клуба Комбарова 7 поражений подряд
2025.09.20 20:47
Сбежавший из Украины в Россию футболист подписал контракт с клубом Комбарова
2025.08.20 11:46
1
Комбаров отправил письмо-напутствие новичку «Спартака» Самошникову
2025.08.20 09:29
1
«Чайка» вышла на 1-е место в Первой лиге после дебютного матча Комбарова
2025.07.21 22:01
1
Фото
«Чайка» назначила главным тренером чемпиона России в составе «Спартака»
2025.07.17 19:38
1
Комбаров покинул «Спартак-2» и пойдет на повышение
2025.07.17 11:42
4
Комбаров покинет «Спартак-2» и пойдет на повышение
2025.06.27 08:19
1
Видео
Глушаков забил «Спартаку-2» Комбарова
2025.03.22 19:09
1
МакГиди рассказал, как в «Спартаке» выдавали премиальные: «Челоянц бросил набитую деньгами сумку, Комбаровы начали делить»
2024.12.11 15:21
3
Дмитрий Комбаров назвал два самых памятных момента на стадионе «Спартака»
2024.09.11 23:23
Комбаров объяснил увольнение Якина из «Спартака» в 2015 году
2024.07.07 18:46
5
Комбаров начал тренерскую карьеру в системе «Спартака» с победы
2024.04.08 09:22
2
Кирилл Комбаров оценил перспективы брата после возвращения в «Спартак»
2024.01.26 00:23
Ловчев высказался о назначении Комбарова в «Спартак-2»
2024.01.23 07:44
1
2
Главные новости
Поигравший в России победитель Евро-2016 во второй раз закончил карьеру
10:30
2
Генич спрогнозировал будущее Черчесова после увольнения из «Ахмата»
10:22
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В Лиге чемпионов побили антирекорд Романцева
09:43
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Канчельскису платят пенсию в Англии: «До 70 лет буду получать»
09:28
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Отставка Галактионова, Батраков может уйти из «Галатасарая» зимой, клуб из ЛЧ рассматривает Мусаева и другие новости
02:03
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 4 туров
01:32
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
00:58
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Лига чемпионов. «Манчестер Сити» добыл 3 очка в Лейпциге (3:2), «Арсенал» – в Чехии (2:0)
00:56
1
Лигу чемпионов предложили сократить до 16 клубов
00:27
4
Общемировая организация определила Батракова как «уникальный талант»
00:11
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