Чемпион России в составе «Спартака» вошел в штаб «Пари НН»

«Пари НН» обнародовал информацию о тренерском штабе на новый сезон.
«Сегодня мы рады представить команду специалистов, которая во главе с Вадимом Гараниным поведет «Пари НН» к поставленным целям в новом сезоне Лиги PARI. Это Дмитрий Комбаров, Алексей Гусев, Илья Гердт и Евгений Костенко», – написали нижегородцы.
- Комбаров пришел из вылетевшей из Первой лиги «Чайки», где был главным тренером.
- До этого он тренировал петербургскую «Звезду» и «Спартак-2».
- Все клубы, где работал Комбаров, были тесно связаны с агентом Павлом Андреевым.
Источник: телеграм-канал «Пари НН»