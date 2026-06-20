Чемпион России в составе «Спартака» вошел в штаб «Пари НН»

«Пари НН» обнародовал информацию о тренерском штабе на новый сезон.

«Сегодня мы рады представить команду специалистов, которая во главе с Вадимом Гараниным поведет «Пари НН» к поставленным целям в новом сезоне Лиги PARI. Это Дмитрий Комбаров, Алексей Гусев, Илья Гердт и Евгений Костенко», – написали нижегородцы.