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Развернутый комментарий «Спартака» по Барко

20 июня, 18:27
19

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао высказался о переговорах с полузащитником Эсекьелем Барко. С ним пытаются продлить контракт.

«Мы уже долгое время ведeм переговоры и очень близки к сделке. Но людям надо понять, что когда речь идeт о долгих переговорах по контракту на четыре-пять лет, мы обсуждаем множество деталей и нюансов. Достигли ли мы взаимопонимания по всем пунктам? Нет. Но мы были очень близки к финалу. Сейчас слово за игроком и его агентом.

Игрок хочет остаться в «Спартаке». Я не обращаю внимания на внешний шум. Я верю тому, что люди говорят мне в лицо, и я должен доверять людям. Если человек говорит, что хочет остаться, то я ему верю. Я это ценю. Остальные разговоры, публикации в СМИ – это шум, я верю тому, что мне говорят в лицо. Если я от кого-то чего-то хочу добиться, то обращаюсь к человеку напрямую. Не ищу обходных путей – я считаю, что это неправильно. Эсекьель мне всегда говорил, что хочет остаться в «Спартаке». Из этого я и исхожу.

Когда начинаешь переговоры, в футболе или любой другой сфере, конечно же, финансовый вопрос важен. Но это важно на начальном этапе, чтобы стороны понимали, и хотят ли они вести диалог. Этот этап мы уже преодолели. Мы продолжительное время ведeм переговоры и близки к достижению сделки, но пока ещe не всe детали оговорены. Стоит помнить и о том, что у Барко ещe год контракта», – сказал Кахигао на ютуб-канале «Спартака».

  • 27-летний Барко в минувшем сезоне провел за «Спартак» 37 матчей, забил 8 голов, сделал 9 ассистов.
  • Срок действующего соглашения аргентинца с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2027 года.
  • «Спартак» сейчас в отпуске.

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Источник: телеграм-канал «Спартак Информ»
Россия. Премьер-лига Аргентина. Примера Спартак Барко Эсекьель
Комментарии (19)
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СильныйМозг
1781969661
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Cleaner
1781969969
Барко хочет заключить новый ХОРШИЙ ЖИРНЫЙ КОНТРАКТ лет на пять со Спартаком, поэтому и затеял всю эту возню с переходом. Возраст то уже позволяет задуматься о безбедной старости.
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oyabun
1781970760
Спасибо за развернутые объяснения. Для нас, болельщиков Спартака, это важно. Задолбали уже многочисленные слухи от всяких инсайдеров.
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NewLife
1781971785
Похоже, вы такие же успешные переговорщики, как трамп😆
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Литейный 4 (returned)
1781975289
Не отдаёт свинарня паспорт. Гыгыгы
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zigbert
1781975616
Ответ Кахигао несколько успокаивает но хотелось бы завершения всей этой истории положительно для Спартака.
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