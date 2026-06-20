Развернутый комментарий «Спартака» по Барко

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао высказался о переговорах с полузащитником Эсекьелем Барко. С ним пытаются продлить контракт.

«Мы уже долгое время ведeм переговоры и очень близки к сделке. Но людям надо понять, что когда речь идeт о долгих переговорах по контракту на четыре-пять лет, мы обсуждаем множество деталей и нюансов. Достигли ли мы взаимопонимания по всем пунктам? Нет. Но мы были очень близки к финалу. Сейчас слово за игроком и его агентом.

Игрок хочет остаться в «Спартаке». Я не обращаю внимания на внешний шум. Я верю тому, что люди говорят мне в лицо, и я должен доверять людям. Если человек говорит, что хочет остаться, то я ему верю. Я это ценю. Остальные разговоры, публикации в СМИ – это шум, я верю тому, что мне говорят в лицо. Если я от кого-то чего-то хочу добиться, то обращаюсь к человеку напрямую. Не ищу обходных путей – я считаю, что это неправильно. Эсекьель мне всегда говорил, что хочет остаться в «Спартаке». Из этого я и исхожу.

Когда начинаешь переговоры, в футболе или любой другой сфере, конечно же, финансовый вопрос важен. Но это важно на начальном этапе, чтобы стороны понимали, и хотят ли они вести диалог. Этот этап мы уже преодолели. Мы продолжительное время ведeм переговоры и близки к достижению сделки, но пока ещe не всe детали оговорены. Стоит помнить и о том, что у Барко ещe год контракта», – сказал Кахигао на ютуб-канале «Спартака».