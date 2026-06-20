«Спартак» продолжает контакты по Воробьеву и ищет иностранного форварда

Московский «Спартак» продолжает переговоры с представителями нападающего «Локомотива» Дмитрия Воробьeва о возможном переходе.
Красно-белые поддерживают контакты со стороной 27-летнего форварда и одновременно прорабатывают кандидатуры иностранных нападающих. Поиск легионеров в линию атаки ведется независимо от исхода переговоров по Воробьeву.
Сам Воробьeв сейчас обсуждает с «Локомотивом» новый контракт, но окончательного ответа на последнее предложение «железнодорожников» еще не дал.
- Воробьeв – воспитанник системы «Краснодара» – выступает за «Локомотив» с лета 2024 года.
- В сезоне-2025/26 форвард провел 26 матчей в РПЛ, отличился десятью забитыми мячами и оформил шесть голевых передач.
- Срок действующего соглашения нападающего с клубом истекает в конце июня 2027 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Воробьeва в шесть миллионов евро.
Источник: Metaratings