Семак прокомментировал новое опоздание Вендела

Полузащитник «Зенита» Вендел вновь не приехал к началу сборов. Об этом сообщил главный тренер Сергей Семак.
– Пока единственный новичок – это Кевин Андраде. Приступил ли он уже к работе?
– Да, он готов. Те, кто должны были присоединиться, на месте. За исключением Барриоса, который отпросился по личным причинам, ну и Вендела, который традиционно предпочитает платить деньги за дополнительные выходные.
- В прошедшем сезоне Вендел забил 2 гола и сделал 3 ассиста в 30 матчах.
- Он был куплен «Зенитом» в 2020 году за 20,3 млн евро.
- 18 июля «Зенит» сыграет в суперкубковом матче против «Спартака».
Источник: официальный сайт «Зенита»