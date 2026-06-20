Семак прокомментировал новое опоздание Вендела

Полузащитник «Зенита» Вендел вновь не приехал к началу сборов. Об этом сообщил главный тренер Сергей Семак.

– Пока единственный новичок – это Кевин Андраде. Приступил ли он уже к работе?

– Да, он готов. Те, кто должны были присоединиться, на месте. За исключением Барриоса, который отпросился по личным причинам, ну и Вендела, который традиционно предпочитает платить деньги за дополнительные выходные.