«Спартак» и ЦСКА заинтересованы в защитнике Алжира

Защитник «Панатинаикоса» и сборной Алжира Ахмед Туба может вскоре оказаться в России. Интерес есть со стороны «Спартака» и ЦСКА.
Туба сейчас на чемпионате мира-2026.
- 28-летний Туба перешел в «Панатинаикос» из турецкого «Башакшехира» летом 2025 года. Он может выступать как на позиции центрального защитника, так и слева.
- В минувшем сезоне он провел за греческий клуб 40 матчей и сделал одну голевую передачу.
- Трансферная стоимость Тубы оценивается в 2,5 миллиона евро.
Источник: телеграм-канал «Мутко против»