«Ростов» бесплатно забирает игрока «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Ярослав Михайлов переходит в «Ростов».

«Михайлов в «Ростове» за 40% от перепродажи: это бесплатный трансфер, прибыль с которого «Зенит» получит только тогда, когда Джонатан Альба и компания перезапустят карьеру Ярослава и продадут его куда-то еще.

Парень прибудет в Ростов на медосмотр и подписание контракта после завтрашней товарки казаков с «Краснодаром», – написал источник.