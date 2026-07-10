«Ростов» бесплатно забирает игрока «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Ярослав Михайлов переходит в «Ростов».
«Михайлов в «Ростове» за 40% от перепродажи: это бесплатный трансфер, прибыль с которого «Зенит» получит только тогда, когда Джонатан Альба и компания перезапустят карьеру Ярослава и продадут его куда-то еще.
Парень прибудет в Ростов на медосмотр и подписание контракта после завтрашней товарки казаков с «Краснодаром», – написал источник.
- Рыночная стоимость 23-летнего Михайлова – 700 тысяч евро.
- В прошлом сезоне он поучаствовал в 7 матчах и сделал 1 ассист.
- Хавбека отдавали в аренду «Шальке», «Пари НН» и «Оренбургу».
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова