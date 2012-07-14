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Команды
Ростов
Ярослав Михайлов
€ 700 тыс
Ярослав Михайлов
Ростов
28 апреля 2003 (23), Псков
#5 | Полузащитник
182 см
Россия
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Фото
Двое спартаковцев – в команде недели Кубка России
7 августа
14
«Зенит» попрощался с игроком, который бесплатно ушел в «Ростов»
14 июля
Фото
Игрок «Зенита» перешел в «Ростов»
14 июля
12
«Ростов» бесплатно забирает игрока «Зенита»
10 июля
1
«Ростов» выкупит футболиста «Зенита»
8 июля
1
Россиянин из «Зенита» может перейти в «Сьон»
20 мая
6
Аршавин назвал воспитанников академии «Зенита» не слабее Батракова и Кисляка
16 января
4
Полузащитник «Зенита» недоволен игровым временем в команде
2025.12.22 08:47
Клуб РПЛ готов арендовать полузащитника «Зенита»
2025.10.30 07:49
1
Семак рассказал о ситуации с Жерсоном в «Зените»
2025.09.25 11:32
2
Михайлов из «Зенита» – о 5:3 в Оренбурге: «Победили по бразильской системе»
2025.08.26 23:00
1
Семак не исключил ухода в аренду двух игроков «Зенита»
2025.07.14 22:21
10
Фото
Объявлены номинанты на премию «Первая пятерка»
2024.12.03 13:51
1
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Два игрока «Зенита» перешли в «Оренбург»
2024.06.21 16:48
6
Михайлов из «Оренбурга» заверил, что команда не вылетит
2024.03.03 21:35
Объявлены 16 номинантов на премию «Первая пятерка»
2023.11.29 12:20
Михайлов оценил свои перспективы вернуться в «Зенит»
2023.11.04 11:20
1
«Зенит» купил Михайлова и отправил его в «Оренбург»
2023.09.14 10:17
«Зенит» заплатит 85 миллионов рублей за игрока, которого пытался купить «Локомотив»
2023.09.09 08:50
16
«Пари НН» готов подписать Дзагоева, но при одном условии
2023.09.08 17:48
1
«Локомотив» близок к покупке экс-игрока «Зенита» и «Шальке»: известна сумма трансфера
2023.09.05 21:18
2
«Зенит» намерен выкупить Михайлова у «Пари НН» для перепродажи в «Локомотив»
2023.06.24 15:57
«Краснодар» работает над трансфером воспитанника «Зенита»
2023.06.09 00:30
1
Михайлов прокомментировал свой трансфер из «Зенита» в «Пари НН»
2023.06.03 12:12
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«Пари НН» выкупил полузащитника «Зенита»
2023.06.03 10:11
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Три топ-клуба РПЛ претендуют на воспитанника «Зенита» Михайлова
2023.06.01 08:30
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В «Пари НН» прокомментировали возможное техническое поражение в матче с «Торпедо»
2023.03.20 20:58
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Президент РПЛ извинился перед «Пари НН» за ситуацию с Михайловым: клубу грозит техническое поражение
2023.03.19 22:44
5
«Пари НН» грозит техническое поражение в матче с «Торпедо»
2023.03.19 17:45
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Михайлов: «Мной интересовались в Нидерландах, Бельгии. Но потом дали понять, что игроков из России брать не будут»
2023.01.16 09:18
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