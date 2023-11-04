Михайлов оценил свои перспективы вернуться в «Зенит»

Полузащитник «Оренбурга» Ярослав Михайлов ответил на вопросы о потенциальном возвращении в «Зенит».

– Были ли другие варианты продолжения вашей карьеры, кроме «Оренбурга»?

– Не знаю.

– Вам руководство сказало: «Отдаем тебя в «Оренбург»?

– Ну, не так это было. Была возможность перейти в «Оренбург». Посчитал этот выбор интересным.

– Почему у молодых российских футболистов не получается заиграть в «Зените»?

– «Зенит» – это клуб номер один в России, самая большая конкуренция в стране. Чтобы выиграть конкуренцию, ты должен быть сильнее игрока на твоей позиции. Если твое время еще не пришло, тебе нужно покататься.

– Есть вообще мнение, что молодым игрокам в «Зените» заиграть почти невозможно.

– Все возможно. Главное – работать и верить.

– Вы верите, что у вас есть шансы?

– Да.

– Давно не было примеров, когда молодой футболист после аренды возвращается в «Зенит» и играет.

– Значит, я таким буду – вернусь и заиграю.