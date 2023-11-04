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Михайлов оценил свои перспективы вернуться в «Зенит»

4 ноября 2023, 11:20
1

Полузащитник «Оренбурга» Ярослав Михайлов ответил на вопросы о потенциальном возвращении в «Зенит».

– Были ли другие варианты продолжения вашей карьеры, кроме «Оренбурга»?

– Не знаю.

– Вам руководство сказало: «Отдаем тебя в «Оренбург»?

– Ну, не так это было. Была возможность перейти в «Оренбург». Посчитал этот выбор интересным.

– Почему у молодых российских футболистов не получается заиграть в «Зените»?

– «Зенит» – это клуб номер один в России, самая большая конкуренция в стране. Чтобы выиграть конкуренцию, ты должен быть сильнее игрока на твоей позиции. Если твое время еще не пришло, тебе нужно покататься.

– Есть вообще мнение, что молодым игрокам в «Зените» заиграть почти невозможно.

– Все возможно. Главное – работать и верить.

– Вы верите, что у вас есть шансы?

– Да.

– Давно не было примеров, когда молодой футболист после аренды возвращается в «Зенит» и играет.

Значит, я таким буду – вернусь и заиграю.

  • 20-летний Михайлов – воспитанник «Зенита».
  • В сентябре петербуржцы выкупили его у «Пари НН» и отдали в аренду «Оренбургу» до конца сезона-2023/24.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Оренбург Михайлов Ярослав
Комментарии (1)
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paracetamol
1699105996
Правильно парень мыслит, молодец. Младший Керж сколько лет по разным клупам отирался, а сейчас основной в Зените!
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