Михайлов оценил свои перспективы вернуться в «Зенит»

Полузащитник «Оренбурга» Ярослав Михайлов ответил на вопросы о потенциальном возвращении в «Зенит».
– Были ли другие варианты продолжения вашей карьеры, кроме «Оренбурга»?
– Не знаю.
– Вам руководство сказало: «Отдаем тебя в «Оренбург»?
– Ну, не так это было. Была возможность перейти в «Оренбург». Посчитал этот выбор интересным.
– Почему у молодых российских футболистов не получается заиграть в «Зените»?
– «Зенит» – это клуб номер один в России, самая большая конкуренция в стране. Чтобы выиграть конкуренцию, ты должен быть сильнее игрока на твоей позиции. Если твое время еще не пришло, тебе нужно покататься.
– Есть вообще мнение, что молодым игрокам в «Зените» заиграть почти невозможно.
– Все возможно. Главное – работать и верить.
– Вы верите, что у вас есть шансы?
– Да.
– Давно не было примеров, когда молодой футболист после аренды возвращается в «Зенит» и играет.
– Значит, я таким буду – вернусь и заиграю.
- 20-летний Михайлов – воспитанник «Зенита».
- В сентябре петербуржцы выкупили его у «Пари НН» и отдали в аренду «Оренбургу» до конца сезона-2023/24.