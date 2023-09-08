«Пари НН» готов подписать Дзагоева, но при одном условии

У полузащитника Алана Дзагоева появилась возможность остаться в РПЛ.

Кандидатуру 33-летнего футболиста рассматривает «Пари НН».

Нижегородский клуб может подписать хавбека в случае продажи Ярослава Михайлова в «Локомотив» или «Зенит».