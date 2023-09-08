«Пари НН» готов подписать Дзагоева, но при одном условии

Серёга, очнись!!!
Дзагоев полматча сыграет - три месяца лечится.
Да и вообще.... "забил" он на более менее профессиональный футбол.
Не сам так обстоятельства, связанные со здоровьем, вынудили...
Наилучший для него сейчас вариант - на Кипр, к Кокошке.
Там особо напрягаться не будет, что для здоровья полезно.
У полузащитника Алана Дзагоева появилась возможность остаться в РПЛ.
Кандидатуру 33-летнего футболиста рассматривает «Пари НН».
Нижегородский клуб может подписать хавбека в случае продажи Ярослава Михайлова в «Локомотив» или «Зенит».
- Дзагоев – свободный агент.
- «Рубин» в июне не стал продлевать с ним контракт.
- В прошлом сезоне Алан забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 20 матчах.
- Сообщалось, что он близок к переходу в греческий клуб «ПАС Ламия».