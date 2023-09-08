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    «Пари НН» готов подписать Дзагоева, но при одном условии

    У полузащитника Алана Дзагоева появилась возможность остаться в РПЛ.

    Кандидатуру 33-летнего футболиста рассматривает «Пари НН».

    Нижегородский клуб может подписать хавбека в случае продажи Ярослава Михайлова в «Локомотив» или «Зенит».

    • Дзагоев – свободный агент.
    • «Рубин» в июне не стал продлевать с ним контракт.
    • В прошлом сезоне Алан забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 20 матчах.
    • Сообщалось, что он близок к переходу в греческий клуб «ПАС Ламия».

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    Источник: Metaratings

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    08.09.2023 17:48
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +22156

      derrik2000 12 часов назад

      Серёга, очнись!!!
      Дзагоев полматча сыграет - три месяца лечится.
      Да и вообще.... "забил" он на более менее профессиональный футбол.
      Не сам так обстоятельства, связанные со здоровьем, вынудили...
      Наилучший для него сейчас вариант - на Кипр, к Кокошке.
      Там особо напрягаться не будет, что для здоровья полезно.

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    • ...
      Рейтинг: +21708

      Cleaner 12 часов назад

      А что, по деньгам условий нет?

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