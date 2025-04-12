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Команды
ПАС Ламия
ПАС Ламия
Ламия
Стадион:
Атанасиос Диакос
Сайт:
http://www.lamia1964.gr/
Тренер:
Леонидас Воколос
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
Стало известно, сколько «Краснодар» заплатил за Фуртадо
2025.04.12 11:49
5
Агент Фуртадо объяснил переход бразильца в «Краснодар»
2025.04.10 14:02
3
Фото
«Сюрприз»: «Краснодар» внезапно объявил о трансфере бразильского вингера
2025.04.07 15:26
16
Видео
Чалов забил гол пяткой
2025.02.17 00:03
1
Чалов забил 5-й гол в сезоне
2025.02.16 22:58
1
Шапи забил 5-й гол в чемпионате Греции
2024.04.01 08:06
1
Дзагоев прокомментировал завершение карьеры в 33-летнем возрасте
2023.11.21 14:41
⚡️ Дзагоев объявил о завершении карьеры в 33 года
2023.11.21 14:02
5
Дзагоев хочет завершить карьеру после двух матчей за «ПАС Ламию»
2023.11.21 00:18
Дзагоев дебютировал за «ПАС Ламию» – через три недели после перехода
2023.10.20 23:16
Дзагоев рассказал, кто помогает ему с адаптацией в «ПАС Ламии»
2023.09.30 13:43
«Мы точно не прощаемся, я вернусь»: Дзагоев – о ЦСКА
2023.09.30 12:39
3
Дзагоев назвал страны, где мог продолжить карьеру
2023.09.30 11:36
Дзагоев назвал две причины своего перехода в «ПАС Ламию»
2023.09.30 10:51
3
Дзагоев прокомментировал свой переход в «ПАС Ламию»
2023.09.30 10:10
2
Первый тренер Дзагоева: «Алан перешел в «Ламию» не из-за футбола»
2023.09.29 19:19
Фото
Дзагоев перешел в греческий клуб
2023.09.28 20:50
3
В греческом клубе Тошича анонсировали переход Дзагоева
2023.09.28 14:52
2
Дзагоев договорился с греческим клубом
2023.09.28 09:18
В греческом клубе Тошича подтвердили переговоры с Дзагоевым
2023.09.07 13:59
Дзагоев близок к переходу в греческий клуб
2023.09.07 11:11
Экс-полузащитник ЦСКА Тошич задумался о завершении карьеры
2023.05.12 17:17
Фото
Экс-футболист ЦСКА и «МЮ» Тошич подписал контракт с греческим клубом
2023.01.27 16:42
Греческая Суперлига. АЕК впервые потерял очки при Каррере
2019.12.21 23:44
2
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
2018.12.21 00:58
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