Дзагоев прокомментировал завершение карьеры в 33-летнем возрасте

Бывший полузащитник сборной России Алан Дзагоев объяснил свое решение уйти из футбола в 33 года.

«Я решил завершить профессиональную карьеру. К сожалению, за «Ламию» я провел всего два матча, а затем выбыл на две недели из-за травмы задней поверхности бедра. Мне позволили спокойно восстановиться, но прямо перед возвращением в общую группу я потянул икроножную мышцу на левой ноге.

За последние пять лет у меня было очень много травм, и это причина, по которой я принял это решение так неожиданно. Я решил: достаточно. Все это стало сложно и психологически, и физически.

Я сразу же сообщил о решении тренеру и руководству «Ламии». Они пытались переубедить меня, говорили: «Давай, попробуй еще раз». Очень благодарен за такое отношение, но для себя я все решил. Жизнь на этом не заканчивается, футбол – тоже. У меня уже есть мысли в этом направлении.

Выражаю огромную благодарность мистеру Панургиасу Папайоанну и мистеру Тсикнису, а также фанатам «Ламии», которые так хорошо меня встретили. Конечно, я хотел отплатить им. От всего сердца желаю клубу успехов и всегда оставаться на вершине», – заявил полузащитник.