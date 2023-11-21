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    • Дзагоев прокомментировал завершение карьеры в 33-летнем возрасте

    Дзагоев прокомментировал завершение карьеры в 33-летнем возрасте

    Бывший полузащитник сборной России Алан Дзагоев объяснил свое решение уйти из футбола в 33 года.

    «Я решил завершить профессиональную карьеру. К сожалению, за «Ламию» я провел всего два матча, а затем выбыл на две недели из-за травмы задней поверхности бедра. Мне позволили спокойно восстановиться, но прямо перед возвращением в общую группу я потянул икроножную мышцу на левой ноге.

    За последние пять лет у меня было очень много травм, и это причина, по которой я принял это решение так неожиданно. Я решил: достаточно. Все это стало сложно и психологически, и физически.

    Я сразу же сообщил о решении тренеру и руководству «Ламии». Они пытались переубедить меня, говорили: «Давай, попробуй еще раз». Очень благодарен за такое отношение, но для себя я все решил. Жизнь на этом не заканчивается, футбол – тоже. У меня уже есть мысли в этом направлении.

    Выражаю огромную благодарность мистеру Панургиасу Папайоанну и мистеру Тсикнису, а также фанатам «Ламии», которые так хорошо меня встретили. Конечно, я хотел отплатить им. От всего сердца желаю клубу успехов и всегда оставаться на вершине», – заявил полузащитник.

    • Дзагоев наиболее известен по выступлениям за ЦСКА с 2008 по 2022 год.
    • Также он поиграл за «Рубин» и «ПАС Ламию».
    • За сборную России провел 59 матчей, забил 9 голов и сделал 8 ассистов.
    • Алан – 3-кратный чемпион России, 4-кратный обладатель Кубка России, 4-кратный обладатель Суперкубка России.

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    Источник: сайт «ПАС Ламия»

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    Сегодня, 14:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8033

      Semenycch 3 часа назад

      Туда и дорога этому недоумку!

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