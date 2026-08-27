Аршавин собирался на концерт Канье Уэста на «Газпром Арене»

Бывший зенитовец Андрей Аршавин рассказал, что должен был присутствовать на одном из октябрьских концертов Канье Уэста на «Газпром Арене».
– Одной из главных тем последней недели стали анонс, а затем и возможная отмена концерта Канье Уэста на «Газпром Арене». Вы туда собирались?
– Вообще мы хотели снимать там FONtour. Как понимаю, теперь это может обломаться. Не знаю, почему так случилось. Все эти распри и разборки с отменой концерта и билетами...
Самое главное, чтобы организаторы в случае окончательной отмены вернули людям деньги.
– В чем заключался план съемок?
– Планировалось, что мы с Сергеем Буруновым пойдем на этот концерт. Но теперь об этом нет смысла говорить.
- Канье Уэст – 24-кратный обладатель премии «Грэмми».
- Он ранее никогда не выступал в России.
- Цены на билеты варьируются от 9 до 160 тысяч рублей.
Источник: «Спорт-Экспресс»