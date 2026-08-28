Червиченко – о тренере РПЛ: «Сваливается в какой‑то неадекват»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко порассуждал о поведении главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.

Тренер не сдержал эмоций после гола в ворота «Рубина» на 64-й минуте, отмененного впоследствии из-за офсайда.

Он повернулся к трибунам и начал выкрикивать нецензурные выражения, хлопать ладонью по кулаку сверху и направлять указательный палец в направлении болельщиков.

КДК РФС наказал его дисквалификацией на 4 матча и штрафом в размере 400 тысяч рублей.

Он пропустит игры «Балтики» с «Родиной», «Локомотивом», «Факелом» и «Зенитом».

– Отсутствие Талалаева на лавке для команды, которая играет и зависит в том числе от эмоциональности тренера на бровке, должно сказаться, в игровом плане будет ущерб.

В деньгах тренер ничего не потеряет, потому что сумма штрафа смешная. Но если это жест в адрес руководства, о чем говорил сам Талалаев, могут быть проблемы.

Если бы мне мой тренер такое показал, он вряд ли бы дотянул до зимней паузы. Мне кажется, это было адресовано кому‑то другому.

Талалаев все больше и больше сваливается в какой‑то неадекват, с ним постоянно происходят какие‑то истории. Боюсь, в один момент он может нарваться на что‑то совсем неприятное.

– Как контролировать себя?

– Думаю, это уже подкорка. Либо должен быть тотальный контроль. Но, скорее всего, он ощущает себя в зените славы, что даже не собирается контролировать собственное поведение.

– При этом к тренерским качествам Талалаева вопросов нет?

– Знаете, если бы все его команды показывали такую игру, как «Балтика», тогда можно было бы сказать, что вопросов нет. Но пока выстрелила только «Балтика».

Если тренер хороший и качественный, он должен показывать эти качества в трех командах подряд.