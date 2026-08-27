Слуцкий: «У меня были очень пьющие футболисты!»

Российский тренер Леонид Слуцкий рассказал, что его бывшие игроки употребляли алкоголь.

«У меня были очень пьющие футболисты! Когда я работал в ФК «Москва», у нас был один футболист, который большую часть карьеры провел в Томске. И вот он прямо любил зажечь после игры.

Обязательно звонил мне ночью, давал советы тактического характера. Следующий день был восстановительным. Когда он заходил в баню, все убегали из бани, потому что превращался в тренера и всем рассказывал [как играть].

И все ждали, когда приедет его жена. Потому что когда приезжала жена, он не пил. Она его держала в ежовых рукавицах.

Один вратарь, который удачно отыграл матч против Криштиану Роналду, вечером в ресторане воспроизводил свои сейвы уже в цивильном, в туфлях. Раньше было много таких фестивальных историй в футболе», – заявил Слуцкий.