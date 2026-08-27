Булыкин оценил новую дисквалификацию Талалаева

Дмитрий Булыкин поделился мнением о наказании главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева от КДК РФС.

Тренер не сдержал эмоций после гола в ворота «Рубина» на 64-й минуте, отмененного впоследствии из-за офсайда.

Он повернулся к трибунам и начал выкрикивать нецензурные выражения, хлопать ладонью по кулаку сверху и направлять указательный палец в направлении болельщиков.

КДК наказал его баном на 4 матча и штрафом в размере 400 тысяч рублей.

Он пропустит игры «Балтики» с «Родиной», «Локомотивом», «Факелом» и «Зенитом».

– Знаете, вряд ли кому‑то близок такой эмоциональный стиль Талалаева. Такой поступок, конечно, не красит наш футбол и самого тренера, «Балтику».

Все‑таки тренер – это уважаемый человек, который своим примером должен показывать футболистам и болельщикам, как он должен руководить командой.

Если посмотреть на иностранных тренеров, то там в основном везде и всегда присутствует уважение. Конечно, тренер может проявить эмоции, когда команда побеждает и забивает, но это все происходит в рамках приличия.

Там тренеры понимают, что на них все смотрят, на них направлены все камеры. Поэтому такое поведение Талалаева я не приветствую.

– Может ли отсутствие Талалаева сказаться на результатах «Балтики»?

– Думаю, игра «Балтики» не сильно зависит от тренера на бровке. Он же присутствует на тренировках, готовит команду.

Поэтому я не думаю, что его отсутствие сильно поменяет настроение футболистов. Все знают все требования. Технически все готовы показывать максимум.