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Булыкин оценил новую дисквалификацию Талалаева

27 августа, 22:25
2

Дмитрий Булыкин поделился мнением о наказании главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева от КДК РФС.

  • Тренер не сдержал эмоций после гола в ворота «Рубина» на 64-й минуте, отмененного впоследствии из-за офсайда.
  • Он повернулся к трибунам и начал выкрикивать нецензурные выражения, хлопать ладонью по кулаку сверху и направлять указательный палец в направлении болельщиков.
  • КДК наказал его баном на 4 матча и штрафом в размере 400 тысяч рублей.
  • Он пропустит игры «Балтики» с «Родиной», «Локомотивом», «Факелом» и «Зенитом».

– Знаете, вряд ли кому‑то близок такой эмоциональный стиль Талалаева. Такой поступок, конечно, не красит наш футбол и самого тренера, «Балтику».

Все‑таки тренер – это уважаемый человек, который своим примером должен показывать футболистам и болельщикам, как он должен руководить командой.

Если посмотреть на иностранных тренеров, то там в основном везде и всегда присутствует уважение. Конечно, тренер может проявить эмоции, когда команда побеждает и забивает, но это все происходит в рамках приличия.

Там тренеры понимают, что на них все смотрят, на них направлены все камеры. Поэтому такое поведение Талалаева я не приветствую.

– Может ли отсутствие Талалаева сказаться на результатах «Балтики»?

– Думаю, игра «Балтики» не сильно зависит от тренера на бровке. Он же присутствует на тренировках, готовит команду.

Поэтому я не думаю, что его отсутствие сильно поменяет настроение футболистов. Все знают все требования. Технически все готовы показывать максимум.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Балтика Булыкин Дмитрий Талалаев Андрей
Комментарии (2)
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1787858957
Те же и Булкин...
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СПОРТ 21 века
1788048777
Если Булкин так говорит, значит Балтике грозит опасность. Когда все они говорили плохие вещи, все работало за Калининград. А вот когда поголовно стали хвалить, результат у команды появился в разы хуже. Сам состав сильнее тоже не становится...
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