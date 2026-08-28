«Динамо» заплатит 12 миллионов за вингера, забивавшего на ЧМ-2026

Московское «Динамо» договорилось с «Фламенго» о трансфере Гонсало Платы.
Итоговая стоимость сделки может составить 12 миллионов евро: 10 миллионов – фиксированная часть, 2 миллиона – бонусы.
При этом бразильский клуб выдвинул условие – они хотят получить деньги сразу без рассрочки.
- Рыночная стоимость Платы – 9 миллионов евро.
- У него есть опыт выступлений в Европе за «Спортинг» и «Вальядолид».
- В составе «Фламенго» фланговый нападающий забил 9 голов и сделал 14 ассистов в 99 матчах.
- На ЧМ-2026 эквадорец провел 4 игры и поразил ворота Германии на групповом этапе.
Источник: твиттер журналистки Раисы Симплисио