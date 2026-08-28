«Динамо» заплатит 12 миллионов за вингера, забивавшего на ЧМ-2026

Московское «Динамо» договорилось с «Фламенго» о трансфере Гонсало Платы.

Итоговая стоимость сделки может составить 12 миллионов евро: 10 миллионов – фиксированная часть, 2 миллиона – бонусы.

При этом бразильский клуб выдвинул условие – они хотят получить деньги сразу без рассрочки.