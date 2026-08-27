Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»

Бывший защитник «Спартака» Егор Филипенко рассказал о доходах в московском клубе.

– Вы говорили, что в «Спартаке» получали 5 тысяч долларов в месяц.

– 8 тысяч долларов, если быть точнее.

– Где была самая высокая зарплата?

– Наверное, в Израиле и Екатеринбурге – до того, как курс доллара пошел вверх.

– Футбол сделал вас состоятельным человеком?

– Бросьте. У меня есть недвижимость, дом, машина. Счета в банке, позволяющего жить припеваючи и ничего не делать, естественно, нет.

С голода не умру, но, если уже привык к определенному уровню жизни, стараешься его как минимум сохранить. Поэтому нужно думать и двигаться дальше.

– Футболистов более ранних поколений часто разводили на деньги. Вас миновало это?

– Нет, конечно. Спортсмены часто с этим сталкиваются из-за финансовой безграмотности.

Приходят люди: «Давай вложим деньги и будем зарабатывать миллионы». Ты такой: «А давай». И ввязываешься в эту историю без малейшего погружения и понимания. Так делать не надо, конечно.

– Во что вкладывались?

– Куча всего: строительство, стартапы. Кому-то просто одалживал деньги – с концами. Если бы не все эти истории, сейчас чувствовал бы себя увереннее.

– Много потеряли?

– Прилично. Сотни тысяч долларов. Можно сказать, один год контракта в Израиле мимо меня прошел (усмехается).

Я всегда легко к деньгам относился. Когда зарплата по контракту каждый месяц капает, об этом не задумываешься.

Не было задачи сэкономить, скопить. Больше стараюсь не вписываться в авантюры.