Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»

Бывший защитник «Спартака» Егор Филипенко рассказал о доходах в московском клубе.
– Вы говорили, что в «Спартаке» получали 5 тысяч долларов в месяц.
– 8 тысяч долларов, если быть точнее.
– Где была самая высокая зарплата?
– Наверное, в Израиле и Екатеринбурге – до того, как курс доллара пошел вверх.
– Футбол сделал вас состоятельным человеком?
– Бросьте. У меня есть недвижимость, дом, машина. Счета в банке, позволяющего жить припеваючи и ничего не делать, естественно, нет.
С голода не умру, но, если уже привык к определенному уровню жизни, стараешься его как минимум сохранить. Поэтому нужно думать и двигаться дальше.
– Футболистов более ранних поколений часто разводили на деньги. Вас миновало это?
– Нет, конечно. Спортсмены часто с этим сталкиваются из-за финансовой безграмотности.
Приходят люди: «Давай вложим деньги и будем зарабатывать миллионы». Ты такой: «А давай». И ввязываешься в эту историю без малейшего погружения и понимания. Так делать не надо, конечно.
– Во что вкладывались?
– Куча всего: строительство, стартапы. Кому-то просто одалживал деньги – с концами. Если бы не все эти истории, сейчас чувствовал бы себя увереннее.
– Много потеряли?
– Прилично. Сотни тысяч долларов. Можно сказать, один год контракта в Израиле мимо меня прошел (усмехается).
Я всегда легко к деньгам относился. Когда зарплата по контракту каждый месяц капает, об этом не задумываешься.
Не было задачи сэкономить, скопить. Больше стараюсь не вписываться в авантюры.