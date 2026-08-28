Потерялся 4-кратный чемпион России в составе «Спартака»

Бывший спартаковец Василий Баранов потерялся. Никто не знает, где он живет.

Об этом рассказал другой экс-игрок красно-белых Егор Филипенко.

– Кто-то знает, где сейчас Василий Баранов?

– Меня недавно спрашивали о нeм. Слышал, что он где-то в белорусской глубинке живeт, однако где именно – не знаю. Никто из знакомых не знает. Баранов всегда был скрытным, необщительным. Но – тоже легенда белорусского футбола, в «Спартаке» столько лет играл.