Стала известна позиция «Балтики» по новой дисквалификации Талалаева

«Балтика» не будет обжаловать наказание для главного тренера команды Андрея Талалаева.

Сегодня контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал его на четыре матча РПЛ и оштрафовал на 400 тысяч рублей.

Талалаев пропустит игры «Балтики» с «Родиной», «Локомотивом», «Факелом» и «Зенитом».