Стала известна позиция «Балтики» по новой дисквалификации Талалаева

«Балтика» не будет обжаловать наказание для главного тренера команды Андрея Талалаева.
Сегодня контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал его на четыре матча РПЛ и оштрафовал на 400 тысяч рублей.
Талалаев пропустит игры «Балтики» с «Родиной», «Локомотивом», «Факелом» и «Зенитом».
- Тренер не сдержал эмоций после гола в ворота «Рубина» на 64-й минуте, отмененного впоследствии из-за офсайда.
- Он повернулся к трибунам и начал выкрикивать нецензурные выражения, хлопать ладонью по кулаку сверху и направлять указательный палец в направлении болельщиков.
Источник: «Спорт-Экспресс»