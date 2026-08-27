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  • Слуцкий ответил, какая максимальная сумма денег приходила ему на карту

Слуцкий ответил, какая максимальная сумма денег приходила ему на карту

27 августа, 20:36
4

Российский тренер Леонид Слуцкий рассказал о самом большом входящем банковском переводе.

«Вряд ли мне когда-то приходило больше зарплаты. Максимум месячная зарплата. Зарплата была порядка 2,5 миллионов евро в год. Вот считай, сколько разово мне могло прийти», – заявил 55-летний специаист.

  • Слуцкий возглавлял «Шанхай Шэньхуа» с января 2024 года по август 2026 года.
  • Под его руководством команда дважды выиграла Суперкубок Китая.
  • В России Слуцкий тренировал «ФК Москва», «Крылья Советов», ЦСКА и «Рубин».

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Источник: First&Red
Россия. Премьер-лига Слуцкий Леонид
Комментарии (4)
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рылы
1787854403
не дотерпел леонид до сентября, когда зенит полетит в китай на ваш 72-тысячник. а после уже мог бы и в отставку подать, всё равно вам по 6 мячей закидывали в товарняках. и второму шанхаю тоже, на всякий случай, 10 голов за 4 дня накидали)
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АК 68
1787860692
Примерно 20 млн. руб. в месяц - не хило.
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zigbert
1787897611
Тут уж кто на кого учился.
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Александр-Балашов-google
1787937608
Ждём ответ Царя, когда он скажет, что за такие деньги, тоже готов на бровке руками махать.
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