Слуцкий ответил, какая максимальная сумма денег приходила ему на карту

Российский тренер Леонид Слуцкий рассказал о самом большом входящем банковском переводе.

«Вряд ли мне когда-то приходило больше зарплаты. Максимум месячная зарплата. Зарплата была порядка 2,5 миллионов евро в год. Вот считай, сколько разово мне могло прийти», – заявил 55-летний специаист.