Слуцкий ответил, какая максимальная сумма денег приходила ему на карту

Российский тренер Леонид Слуцкий рассказал о самом большом входящем банковском переводе.
«Вряд ли мне когда-то приходило больше зарплаты. Максимум месячная зарплата. Зарплата была порядка 2,5 миллионов евро в год. Вот считай, сколько разово мне могло прийти», – заявил 55-летний специаист.
- Слуцкий возглавлял «Шанхай Шэньхуа» с января 2024 года по август 2026 года.
- Под его руководством команда дважды выиграла Суперкубок Китая.
- В России Слуцкий тренировал «ФК Москва», «Крылья Советов», ЦСКА и «Рубин».
Источник: First&Red