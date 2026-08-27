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  • Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам

Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам

27 августа, 17:40
11

Андрей Аршавин прокомментировал ситуацию Андрея Мостового в «Зените».

  • В новом сезоне полузащитник поучаствовал лишь в 3 матчах, суммарно проведя на поле 80 минут.
  • Контракт Мостового с «Зенитом» истекает через год.
  • Его рыночная стоимость – 3,5 миллиона евро.
  • Сообщалось об интересе к вингеру со стороны «Краснодара», «Динамо», «Локомотива», ЦСКА, «Рубина».

– Что вы думаете про Андрея Мостового? Почему он перестал быть нужным Сергею Семаку?

– Так сложилось, что Андрей не давал того качества, которое нужно команде и главному тренеру. Именно поэтому оказался в такой ситуации.

Плюс у него всего год контракта, поэтому есть мысли о том, что делать с этим активом.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Аршавин Андрей Мостовой Андрей Семак Сергей
Комментарии (11)
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Император 1
1787842374
Футболист бесполезный, трудно сосчитать сколько моментов он запорол, а сейчас даже пенальти быть разучился.
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Просто-333
1787842690
Динамо СПб он бы пригодился
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Бумбраш
1787844997
Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам 1. Постоянно дзюбят в раздевалке 2. Невыносимая вонь
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Литейный 4 (returned)
1787845420
Комментарий скрыт модератором
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рылы
1787846607
ну проиграл он и педро и джону, понятно. хотя второй тоже какой-то кривоног. пора переходить в другой клуб, тут ему веры всё меньше и меньше. он же понимает, что педро и джона на лавку не усадят. это похоже на ситуацию с бакаевым, который шел в зенит и всерьёз рассчитывал конкурировать за место на поле всего-лишь с малкомом)
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Бумбраш
1787848991
Аршавин заявил, что зина-глорики опущенные петушки)
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Интерес
1787849394
А какое колиКчество футболистов "Зенита" даёт постоянное каКчество??? Все играют по классической синусоиде.Но их много, как полевых мышей на зерноскладе, поэтому ещё справляются.Но колокол Джона Донна уже звонит по этому организму...
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paracetamol
1787904805
Продавать надо засранца, срочно!
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