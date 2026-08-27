Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам

Андрей Аршавин прокомментировал ситуацию Андрея Мостового в «Зените».
- В новом сезоне полузащитник поучаствовал лишь в 3 матчах, суммарно проведя на поле 80 минут.
- Контракт Мостового с «Зенитом» истекает через год.
- Его рыночная стоимость – 3,5 миллиона евро.
- Сообщалось об интересе к вингеру со стороны «Краснодара», «Динамо», «Локомотива», ЦСКА, «Рубина».
– Что вы думаете про Андрея Мостового? Почему он перестал быть нужным Сергею Семаку?
– Так сложилось, что Андрей не давал того качества, которое нужно команде и главному тренеру. Именно поэтому оказался в такой ситуации.
Плюс у него всего год контракта, поэтому есть мысли о том, что делать с этим активом.
Источник: «Спорт-Экспресс»